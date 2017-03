Trenitalia, sconti per i gruppi nella Giornata della memoria contro la mafia

(Teleborsa) – Trenitalia, grazie ad un accordo con l’associazione Libera, offre speciali agevolazioni per i gruppi che raggiungeranno in treno i luoghi dove, il prossimo 21 marzo, si celebrerà la XXII Giornata della memoria per le vittime delle mafie.

Lo annuncia la società del gruppo FS, ricordando che la manifestazione principale si terrà in Calabria, a Locri, ma la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” – organizzata dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai – sarà celebrata contemporaneamente in altre 4mila località in tutta Italia.

L’agevolazione prevede speciali riduzioni sul prezzo Base adulti per i gruppi di almeno 10 persone che raggiungeranno con i treni del servizio nazionale (Frecce e Intercity) le diverse sedi della manifestazione. Lo sconto sarà applicato per la 1a e la 2a classe e per i livelli Business, Premium e Standard dei Frecciarossa, e sarà valido per i biglietti ferroviari da/per le diverse città toccate dell’evento viaggiando nei giorni 20, 21 e 22 marzo.