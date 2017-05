Trenitalia Regionale: videosorveglianza live globale su tutta la flotta Jazz

(Teleborsa) – L’innovativo sistema tecnologico di videosorveglianza live globale, attivato alcune settimane fa sui TAF (Treni ad Alta Frequentazione) da oggi, 19 maggio, sarà presente anche su tutti i treni Jazz della flotta regionale di Trenitalia composta attualmente da 90 convogli .

Il sistema consente di trasmettere sui monitor di bordo le immagini in sequenza di tutte le telecamere presenti sul convoglio: una visione “incrociata” e continua che trasforma il treno in una sorta di openspace, infondendo nei passeggeri un maggior senso di sicurezza. Inoltre registra le immagini ed è in grado di renderle rapidamente fruibili, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy, per eventuali interventi delle forze dell’ordine.