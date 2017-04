Trenitalia Regionale: più sicurezza con nuove telecamere su ogni carrozza

(Teleborsa) – Più sicurezza per i viaggiatori dei convogli Trenitalia Regionale con nuove telecamere per un innovativo servizio di videosorveglianza globale e “in diretta” su ogni carrozza. Il sistema è attivo da oggi mercoledì 5 aprile sui convogli a due piani TAF (Treni ad Alta Frequentazione) in servizio sulle reti di Lazio e Veneto. In breve sarà esteso ai convogli regionali di tutta Italia, non solo TAF, ma anche ai “Jazz” e “Vivalto” di ultima generazione.

Il sistema consente di trasmettere sui monitor di bordo le immagini in sequenza di tutte le telecamere presenti sul convoglio. Una visione “incrociata” e continua che trasforma il treno in una sorta di openspace, dando a tutti i passeggeri un maggior senso di sicurezza. La tecnologia adottata è di assoluta avanguardia, interamente made in Italy.

L’installazione delle nuove apparecchiature permette al personale di Trenitalia di consultare “live” le immagini sia da bordo, attraverso tablet/smartphone/laptop, sia da remoto, attraverso un’applicazione web, da cui è possibile anche scaricare le registrazioni col treno ancora in servizio.

La videosorveglianza rappresenta anche un valido aiuto per le forze dell’ordine e costituisce un prezioso deterrente nei confronti dei malintenzionati.