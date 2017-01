Trenitalia regionale, abbonamenti annuali in vendita online

(Teleborsa) – Sbarca sul web l’acquisto degli abbonamenti annuali regionali o a tariffa sovraregionale. Lo rende noto Trenitalia che spiega che gli abbonamenti si potranno acquistare dal sito Trenitalia.com.

E’ un passo in più per rendere più facile l’accesso, grazie ai sistemi digitali, ai servizi di trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, che nel 2016 hanno registrato una media di oltre un milione e mezzo di viaggi al giorno.

L’acquisto online è intuitivo e veloce. E’ sufficiente indicare nome e cognome, data di nascita, percorso di viaggio, data di inizio di validità e la classe del treno. L’abbonamento regionale annuale è nominativo, personale e non cedibile, ma può essere acquistato anche per terze persone.

Durante i controlli, a bordo treno o in stazione, da parte del personale Trenitalia, può essere facilmente esibito tramite supporto informatico (smartphone, pc o tablet) insieme a un documento di riconoscimento valido o, in alternativa, in formato cartaceo.

Nell’anno appena trascorso sono stati oltre otto milioni e 500mila i biglietti regionali acquistati sul sito e sulla App Trenitalia, contro i cinque milioni e 200mila del 2015 e i tre milioni e 200mila del 2014. Dunque una crescita nell’ultimo anno di oltre il 63%, e nel biennio addirittura del 157%.