Trenitalia presenta la nuova era degli Intercity. Crescono puntualità e gradimento clienti

(Teleborsa) – Il network dei treni Intercity tocca oltre 200 città del territorio nazionale, con 108 collegamenti giornalieri utilizzati da oltre 12 milioni di viaggiatori l’anno.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato con Trenitalia, lo scorso 31 luglio, il nuovo contratto per il servizio ferroviario “universale”, già operativo dal gennaio scorso. La firma suggella un percorso avviato ormai da alcuni mesi e prevede impegni contrattuali per dieci anni, dal 2017 al 2026.

Il contratto di servizio fra Trenitalia e Stato, contempla un piano di rilancio attraverso, soprattutto, interventi finalizzati ad ammodernare e potenziare la flotta e migliorare qualità e comfort di viaggio.

Si tratta di interventi, per oltre 300 milioni di euro, che riguardano la conversione dell’intera flotta in convogli reversibili, ossia in treni a composizione bloccata che hanno da un lato la locomotiva e dall’altro una vettura semipilota da dove guidare il convoglio e telecomandare la locomotiva. Proprio oggi, 2 agosto, a Roma Termini, è avvenuto il taglio del nastro e il viaggio inaugurale della prima semipilota che è entrata nell’asset dei rotabili dedicati ai servizi Intercity; altre quattro semipilota saranno in composizione tra settembre ed ottobre sulle rotte Grosseto/Milano e Livorno/Milano.

Alla conferenza stampa di presentazione e di primo bilancio dell’intesa, erano presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e l’amministratrice delegata di Trenitalia, Barbara Morgante.

Tra le principali novità della “nuova era” va segnalato anche un incremento di posti del 16% per gli Intercity Giorno (+6000 in giornata e oltre 2 milioni l’anno); maggiore puntualità e affidabilità grazie all’introduzione di materiale rotabile più performante e innovato tecnologicamente; nuovi servizi come il pulitore viaggiante e il minibar sulle tratte più lunghe, il tutto finalizzato a un miglioramento della customer experience.