Trenitalia: più Frecce e Intercity per le feste di Pasqua e di mezza primavera

(Teleborsa) – Saranno 17 le “Frecce straordinarie” messe sui binari da Trenitalia nel periodo 12 aprile-2 maggio, vale a dire per l’intero arco delle festività pasquali esteso alle ricorrenze del 25 aprile e 1 maggio. Una flotta di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca che andranno ad aggiungersi agli oltre 250 “treni veloci” che ogni giorno collegano gran parte dell’Italia.

Incremento di vetture e posti disponibili anche sui più economici Intercity, e soprattutto per i “Treni notte”, molto richiesti dal pubblico, che avranno in composizione carrozze aggiuntive, offrendo complessivamente 2500 posti in più nelle giornate di maggior richiesta di viaggio. Intercity diurni e notturni di recente sottoposti a importanti lavori di restyling per rendere più confortevoli le lunghe percorrenze, anche alla luce degli indirizzi del “piano industriale 2016-2027” presentato dall’Ad e Dg del Gruppo FS, Renato Mazzoncini, il 28 settembre dello scorso anno.

Riguardo i convogli Intercity, Trenitalia ha provveduto a potenziare la disponibilità di posti dal 12 al 19 aprile. E in particolare la disponibilità di carrozze letti e vetture cuccette sulle tratte Milano-Lecce, Torino-Lecce e Roma-Sicilia servite appunto dai “Treni Notte.