Trenitalia, per i pendolari arriva Pop il treno elettrico di Alstom high-tech ed ecosostenibile

(Teleborsa) – Si chiamerà Pop il nuovo e coloratissimo treno di ultima generazione dedicato ai pendolari. Il nuovo convoglio, commissionato da Trenitalia ad Alstom e destinato a migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti del trasporto regionale, è stato presentato oggi a Milano, nell’ambito di Expo Ferroviaria 2017.

Erano presenti alla cerimonia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il Presidente di FS Italiane, Gioia Ghezzi, e l’Amministratore Delegato, Renato Mazzoncini, assieme a Tiziano Onesti e Orazio Iacono rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Trenitalia. A fare gli onori di casa l’Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria, Michele Viale.

Pop appartiene a una nuova generazione di treni regionali, tecnologicamente evoluti, comodi, accessibili, ecologici e facilmente adattabili, negli arredi e negli accessori interni, alle diverse esigenze della committenza regionale. Nelle due configurazioni a quattro e cinque casse il treno potrà trasportare 200 o 300 persone sedute offrendo loro informazioni e intrattenimento audio-video con display LCD a 24” visibili da ogni posizione, rete WiFi e telecamere digitali di videosorveglianza.

LA MAXI COMMESSA DI TRENITALIA AD ALSTOM

L’accordo quadro firmato dalle due imprese, dopo una gara internazionale che ha visto la partecipazione dei più importanti player mondiali del settore, prevede la fornitura di 150 treni elettrici monopiano per un importo complessivo di circa 900 milioni di euro. La nuova flotta Pop fa parte della maxi fornitura da 450 nuovi convogli per il trasporto regionale, del valore complessivo di 4 miliardi di euro, che comprende anche i 300 Rock a due piani prodotti da Hitachi Rail Italy: una commessa la cui portata, per valore economico e numero di convogli, non ha precedenti in Italia.

UN INVESTIMENTO IN LINEA CON IL PIANO STRATEGICO DEL GRUPPO

“Il rilancio del sistema ferroviario regionale e lo sviluppo della mobilità collettiva integrata sono gli impegni che il Gruppo FS Italiane ha assunto un anno fa con il Piano industriale 2017–2026”, afferma l’Amministratore Delegato di FS Italiane Renato Mazzoncini, ricordando che le gare porteranno entro il 2021 alla sostituzione del 70% della flotta regionale e garantiranno ai pendolari nuove esperienze di viaggio, in linea con le loro esigenze di mobilità.

“Il treno Pop verrà prodotto interamente in Italia”, ha tenuto a precisare il manager, mettendo in luce gli effetti positivi sul manifatturiero, sull’occupazione e sull’indotto. “Ancora una volta Ferrovie Italiane si trova ad essere il motore industriale del Paese e siamo fiduciosi che tutte le Regioni raccoglieranno questa opportunità in vista dei nuovi contratti di servizio”, ha cohncluso.

“A giorni inizierà il road show del Pop, presentato oggi qui, e del Rock, l’altro treno in produzione per i nostri clienti. Tutti potranno vedere, nelle principali piazze italiane, quanto Trenitalia si stia concretamente impegnando per innovare il servizio e migliorare la qualità del viaggio”, dichiara Orazio Iacono, Ad di trenitalia, preannunciando la prima tappa a Bologna.

“Con l’Emilia Romagna abbiamo siglato un contratto di servizio della durata di 15 anni e nel 2019 inizierà anche la consegna degli 86 treni previsti: 47 Pop più 39 Rock”, ha aggiunto, sottolineando “la musica sta davvero cambiando perché la puntualità e la regolarità dei nostri regionali sono oggi su medie di assoluto valore a livello europeo”

ALSTOM IN PRIMA LINEA CON INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’

“Creato e costruito da Alstom Ferroviaria per Trenitalia, Pop è un treno di nuova generazione che si avvale delle ultime tecnologie dell’industria ferroviaria 4.0 e dell’esperienza di Alstom”, dichiara l’Ad di Alstom Ferroviaria, Michele Viale., aggiungendo che il treno “è facilmente personalizzabile, grazie al configuratore 3D, che consentirà alle Regioni di variare il layout degli interni e modificarne la disposizione secondo le esigenze e la tipologia di servizio”.

“Le zone interne possono essere adattate alle regioni e alle stagioni: per esempio, inserendo moduli porta biciclette o portasci. I viaggiatori apprezzeranno il design, il comfort e la tecnologia di questo bellissimo treno”, ha spiegato Viale.