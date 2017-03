Trenitalia, pendolari sempre più soddisfatti dal servizio puntuale

(Teleborsa) – Il servizio regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, si conferma un modello di puntualità ed affidabilità, innalzando anche il livello di gradimento presso i suoi clienti. Lo dicono i dati di sintesi, a livello nazionale, delle performance registrate da Trenitalia Regionale nel primo bimestre del 2017.

Il 98,7% delle corse programmate è partito regolarmente. Le cancellazioni si attestano infatti complessivamente all’1,3%, e soltanto allo 0,5% per cause imputabili a Trenitalia.

La puntualità media sull’intera giornata è del 90,6% e riguarda i treni giunti a destinazione in orario o comunque non oltre i cinque minuti, laddove la media nazionale si attesta al 91% nella fascia oraria dei pendolari del mattino e al 90,1% in quella pomeridiana. La statistica tiene conto di tutti i ritardi, qualunque ne sia la causa, e descrive quindi quanto realmente vissuto dai passeggeri. Se si tenessero invece in considerazione i soli ritardi imputabili a Trenitalia, la puntualità raggiungerebbe il 96,9% proseguendo un trend positivo in crescita ininterrottamente da tre anni.

Il buon andamento delle performance registrato negli ultimi anni si riflette positivamente anche sul gradimento manifestato dai clienti, che raggiunge l’81,2% dei passeggeri: una media nazionale in crescita di 2,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2016.

Nel particolare l’indagine segnala, nel confronto 2017 su 2016, un incremento di gradimento del 4,4% alla voce “Permanenza a bordo treno”, con tutti i fattori che ne determinano il giudizio in deciso miglioramento: la pulizia (+5,1%), puntualità percepita

(+4,1%), il livello complessivo di comfort offerto (+3,5%), security (+2,8%), informazioni di bordo (+2,4 %).