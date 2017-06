Trenitalia: partito servizio Frecciarossa 1000 “in doppia&#...

(Teleborsa) – Frecciarossa 1000 raddoppia la sua capacità e ha cominciato il servizio in doppia composizione oggi domenica 11 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo di Trenitalia. Partiti con quattro collegamenti al giorno, ovvero due coppie di treni (2 ETR Hitachi per convoglio) uniti tra loro che “corrono insieme” ad Alta Velocità da Torino a Napoli e viceversa potendo trasportare il doppio dei passeggeri, fino a 914 per viaggio. Emessi già oltre 65 mila biglietti per “viaggi in doppia composizione”.

Il primo servizio in “doppia composizione” è partito puntuale alle 05,50 dalla principale stazione di Torino, Porta Nuova, appunto alla volta di Napoli (a. 11,20) come Frecciarossa 1000 AV FR 9607, con veloce corsa non stop da Milano Rogoredo a Roma Termini, prima di proseguire per Napoli Centrale dove è arrivato alle 11,15, con 5 minuti di anticipo. Seguito, alle 07,00 dal secondo convoglio in orario dalla città della Mole, l’FR 9513, prima “doppia” a fermare anche a Bologna Centrale AV e a Firenze S.M.N e arrivo alle 13,00 a Napoli Centrale. Al “passaggio” da Roma Termini il 9513 registrava un anticipo di 8 minuti.

In senso inverso, da Napoli, è poi la volta dei Frecciarossa 1000 AV FR 9528 e 9540, in partenza dal capoluogo campano rispettivamente alle 11,00 e alle 14,00 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 16,50 e alle 20,00.

I due elettrotreni, su cui non è possibile il passaggio dei passeggeri dall’uno all’altro, saranno sempre “accoppiati” in corrispondenza delle rispettive “carrozze numero 1”, dove si trovano i “livelli di servizio” Executive.

Per quanto riguarda le prenotazioni, soprattutto on line, oltre alla scelta del posto, i viaggiatori dovranno optare, a seconda delle poltrone libere, su quale dei 2 ETR accoppiati accomodarsi. I due elettrotreni sono indicati come “Convoglio A e B”, con la lettera che indica il “Convoglio” accanto al numero della carrozza e con la comunicazione che “si tratta di due convogli non comunicanti tra loro”. E’ comunque in programma una specifica campagna d’informazione di Trenitalia. Non va dimenticato che la particolare lunghezza del Frecciarossa 1000 in doppia composizione potrebbe richiedere al viaggiatore diversi minuti per raggiungere la carrozza con il posto assegnato.

Per festeggiare la partenza del “doppio Frecciarossa 1000″ i viaggiatori sono stati invitati dal personale Trenitalia a farsi un selfie con il proprio smartphone utilizzando l’hashtag #Frecciarossa1000 e a condividere le immagini sui propri profili social. Il personale di bordo ricorda che le Frecce sono presenti su twitter con @LeFrecce e su Instagram con @Lefrecceofficial e che i clienti possono taggare gli scatti. E con l’occasione, in regalo t-shirt con immagine dedicata al nuovo supertreno”.

La messa a punto dei “Frecciarossa 1000” in doppia composizione ha comportato un forte impegno da parte di Trenitalia e di RFI, soprattutto per la lunghezza del convoglio che raggiunge i 400 metri, con, tra l’altro, il prolungamento del “marciapiede rialzato” in corrispondenza di alcuni binari nelle stazioni di Napoli Centrale, Roma Termini e Torino Porta Nuova.