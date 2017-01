Trenitalia NOTE: al via in dieci stazioni il Magazine per i clienti del trasporto regionale

(Teleborsa) – NOTE, il settimanale che Trenitalia Regionale dedica ai propri clienti, sarà in distribuzione in dieci stazioni. Il magazine viene distribuito gratuitamente da oggi giovedì 19 gennaio nelle stazioni di dieci città italiane.

Palermo, Bari, Napoli e Genova si aggiungono infatti a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma dove la rivista era in diffusione già dall’ottobre scorso. Il magazine, dal formato smart e dal contenuto che spazia dalla cultura al calcio, dall’innovazione digitale all’attualità, si propone di avvicinare i passeggeri dei treni regionali di Trenitalia e informarli sul loro mondo e sui cambiamenti in atto nel settore della mobilità

Sul primo numero del 2017 in copertina Valentino Rossi. Dalle moto si passa ai treni. Nell’intervista all’Amministratore delegato e Direttore generale di Trenitalia, Barbara Morgante, vengono presentate le nuove e importanti sfide che attendono la società di trasporto del Gruppo FS: dal grande impegno sul servizio regionale, all’espansione nel mercato estero; dai miglioramenti conseguiti negli ultimi mesi in termini di puntualità e affidabilità, all’acquisto di 500 treni di ultima generazione per viaggi sempre più confortevoli; dalla mobilità integrata alla creazione di una piattaforma digitale per poter pianificare e acquistare il viaggio scegliendo il tipo di trasporto e le tariffe più adatte alle proprie esigenze.

Il magazine è distribuito gratuitamente a partire da ogni giovedì nelle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole e Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Susa e Venezia Mestre. NOTE è consultabile anche su ISSUU e su http://www.fsitaliane.it, nella sezione “Media ed Eventi”.