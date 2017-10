Trenitalia lancia la nuova app: oltre 2,7 milioni di download

(Teleborsa) – Arriva la nuova app di Trenitalia, una new version con più funzioni e servizi disponibili per clienti, scaricabile dagli store Apple e Google. L’applicazione conta oltre 2,7 milioni di download e nei primi nove mesi del 2017 ha fatto registrare un aumento del 101,5% di biglietti venduti rispetto al 2016. Un incremento che, nel solo comparto del trasporto regionale, sfiora il +150%.

Nella nuova versione sono state sviluppate una serie di funzionalità che puntano a migliorare la customer experience, tra cui il completamento della gamma di prodotti vendibili (Intercity Notte e treni internazionali), la gestione off line dei viaggi, il completamento delle offerte vendibili e la possibilità di utilizzare l’Apple Wallet.

Questi servizi si aggiungono a quelli già disponibili, come la possibilità di vedere l’orario dei treni, acquistare sia biglietti di corsa semplice, anche senza registrazione, sia abbonamenti, chiedere il cambio di prenotazione e il rimborso, verificare il saldo dei punti CartaFRECCIA e soprattutto lo smart caring personalizzato, per il trasporto regionale, oggi attivo nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Liguria, Veneto e Piemonte, che consente di ricevere notifiche push in tempo reale sull’andamento del treno e della linea su cui si è scelto di essere informati.