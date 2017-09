Trenitalia, l’Ad Barbara Morgante lascia a sorpresa

(Teleborsa) – Cambio al vertice per Trenitalia, dove l’Ad Barbara Morgante avrebbe rassegnato le dimissioni a sorpresa, dopo esser rimasta in carica per soli due anni dal dicembre 2015. Manca ancora l’ufficialità della notizia, che viene ripresa da gran parte della stampa nazionale.

Secondo voci, la manager avrebbe rassegnato le sue dimissioni al CdA, riunitosi ieri, a causa di attriti con i vertici del gruppo su particolari aspetti della gestione, ma fonti interne alla compagnia ferroviaria parlano di un avvicendamento per sopravvenuti incarichi in ambito internazionale.

Al suo posto viene anche indicato quale sostituto Orazio Iacono, che attualmente ricopre la carica di Direttore della Divisione Passeggeri di Trenitalia e viene indicato come uno dei migliori manager del gruppo ferroviario. Si parla anche di altre modifiche all’interno del CdA.

Nessuno sconvolgimento ai vertici del Gruppo FS Italiane, dove viene confermata la salda accoppiata Renato Mazzoncini quale Ad e Gioia Ghezzi alla carica di Presidente.