Trenitalia incrementa i Frecciarossa “in doppia”: altre due coppie di ETR 1000 tra Milano e Napoli

(Teleborsa) – Sono ora 4 le coppie di Frecciarossa 1000 di Trenitalia che viaggiano “in doppia” con capacità di oltre 900 passeggeri. Da lunedì 18 settembre, infatti, gli FR 9509 e 9553 Milano Centrale-Napoli Centrale (FR 9536 e 9544 in senso inverso) sono composti ciascuno da due ETR 1000 agganciati tra loro. Gli elettrotreni sono uniti in corrispondenza delle rispettive carrozze numero 1 (Livello di servizio Executive), con le numero 11 (Livello di servizio Standard) in testa e in coda ai convogli. Ai fini dell’assegnazione dei posti la coppia è suddivisa in “Convoglio A e B”. Non è possibile il “passaggio” tra i 2 elettrotreni.

Il servizio “in doppia” era stato inaugurato l’11 giugno scorso in concomitanza con l’avvio dell’orario estivo con due coppia Torino Porta Nuova-Napoli Centrale e viceversa. Le due nuove “doppie” partono da Milano Centrale alle 07,20 e alle 18,20, mentre da Napoli Centrale alle 13,00 e alle 15,00, sempre, in entrambe le direzioni, con fermate a Bologna Centrale AV, Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini.