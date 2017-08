Trenitalia, il treno e la musica protagonisti del concorso per Fuoricinema

(Teleborsa) – “Il viaggio sta cambiando”, un’iniziativa per raccontare le regioni italiane attraverso un viaggio in treno. Mancano ancora dieci giorni per iscriversi al contest di idee, rivolto ai filmaker dai 18 ai 35 anni e lanciato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in collaborazione con Fuoricinema, il festival cinematografico di Milano (14-17 settembre 2017).

Il progetto prevede la scrittura di una sceneggiatura per la produzione di un cortometraggio, durata massima cinque minuti, nel quale i filmaker racconteranno luoghi, persone, mestieri, attività economiche e prodotti enogastronomici del Belpaese, prendendo spunto da un viaggio su un treno regionale di Trenitalia.

Protagonisti di questa particolare esperienza di viaggio saranno il treno e la musica. Il treno dovrà essere l’elemento fondamentale della narrazione. La colonna sonora, invece, dovrà essere ispirata alle flotte dei treni regionali di Trenitalia: Swing, Pop, Rock e Jazz. Linguaggio, ritmo e taglio visivo dovranno essere pensati soprattutto per la diffusione sul web.

I tre progetti migliori, scelti dalla giuria artistica di Fuoricinema – Gabriele Salvatores, Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Lionello Cerri e Gino&Michele – saranno premiati domenica 17 settembre a Milano, in occasione della giornata conclusiva del festival. In palio un abbonamento regionale annuale per i treni di Trenitalia, valido nella regione indicata dal vincitore, e due bonus (200 euro ciascuno) per viaggiare sulle Frecce oppure sui treni a lunga percorrenza.

Inoltre, i video prodotti sulla base delle sceneggiature premiate saranno proiettati nei roadshow, in programma da ottobre nelle principali città italiane, per presentare i mockup scala 1:1 dei nuovi convogli regionali di Trenitalia: Pop e Rock.