Trenitalia, il CdA si rinnova. Barbara Morgante passa il testimone a Iacono

(Teleborsa) – E’ arrivata anche l’ufficialità della notizia delle dimissioni di Barbara Morgante dalla carica di Ad di Trenitalia e del rinnovo del CdA per scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha designato i componenti del nuovo CdA di Trenitalia, che sarà nominato dalla prossima assemblea e così composto: Tiziano Onesti riconfermato Presidente, Orazio Iacono con l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale, Paolo Colombo, Antonella D’Andrea come nuovo consigliere e Maria Rosaria Maugeri.

Il Consiglio di Amministrazione di Trenitalia, in carica dal 21 dicembre 2015, ha portato a termine il mandato di riorganizzare la società in coerenza con le prospettive di sviluppo previste dal Piano industriale del Gruppo FS per il trasporto ferroviario nazionale e internazionale, passeggeri e merci.

Barbara Morgante assume la responsabilità della Direzione Centrale Governance Partecipazioni Estere del Gruppo FS Italiane per gestire la crescita internazionale del Gruppo. “I risultati positivi, economici e industriali, conseguiti nel biennio appena trascorso, rendono l’incarico di Barbara Morgante in Trenitalia un processo compiuto e costituiscono un modello di successo e determinazione”, sottolinea una nota del gruppo FS Italiane.

Fra le attività portate a compimento sino ad oggi vengono citati lo scorporo della Divisione Cargo – che ha fatto nascere l’1 gennaio 2017 il Polo Mercitalia – e le fondamentali operazioni societarie che hanno dato forte impulso alla crescita internazionale, con la nascita di Trenitalia UK e l’acquisizione del franchise c2c.

“A capo della Direzione Centrale Governance Partecipazioni Estere, Barbara Morgante, grazie alle sue competenze nel settore e alla lunga esperienza maturata anche attraverso la presenza in Board di società oltre confine, assicura la piena integrazione delle società estere con i valori e i modus operandi di Gruppo che già oggi in Europa ha in portafoglio sei Società operative, in cinque Paesi diversi dall’Italia, di cui due acquisite solo in queste ultime settimane”.

Il nuovo CdA con l’ingresso di Iacono, attuale Direttore della Divisione Passeggeri Regionale, nonché membro del CdA di Busitalia, e di Antonella D’Andrea, Responsabile Fiscale Gruppo FS, conferma l’intenzione del Gruppo FS Italiane di concentrare sempre più gli sforzi per lo sviluppo, la razionalizzazione e l’efficientamento della mobilità integrata nel trasporto pubblico locale (ferro e gomma) in particolare nelle aree metropolitane.

La prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Trenitalia è previsto si tenga nei prossimi giorni: Iacono, come Amministratore Delegato e Direttore Generale, avrà tutte le deleghe operative e lascerà l’incarico di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia che ricopre dal 2014.