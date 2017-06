Trenitalia: dal 4 settembre nuovo servizio Frecciargento Foggia-Roma

(Teleborsa) – Prosegue l’incremento dei servizi Frecciargento nel Sud Italia. Dal prossimo 4 settembre Trenitalia darà il via a un nuovo collegamento giornaliero tra Foggia e Roma. Le due corse, con fermate intermedie a Benevento e Caserta, impiegheranno rispettivamante 2 ore e 42 minuti (verso la capitale) e 2 ore e 50 (in direzione della città pugliese).

Il nuovo servizio, come il Frecciargento fast Bari-Roma-Bari che si inaugura domani 28 giugno, è stato ideato per permettere ai cittadini pugliesi della zona di Foggia un andata e ritorno in giornata con Roma.

La partenza del Frecciargento Foggia-Roma è prevista infatti alle 5.00 con arrivo a Roma Termini alle 7.42. Da Roma Termini la corsa si muoverà alle 16.55 per rientrare a nel capoluogo dauno alle 19.45.

Il nuovo collegamento Frecciargento, realizzato interamente a rischio d’impresa da parte di Trenitalia, verrà realizzato prolungando le due attuali corse tra Roma e Benevento, introdotte lo scorso 11 giugno con l’attivazione del nuovo orario.