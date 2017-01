Trenitalia dal 15 gennaio cessa il servizio Frecciarossa su Lecce e Brindisi: pochi passeggeri

(Teleborsa) – Niente più Frecciarossa a Lecce e Brindisi da domenica 15 gennaio. Il Milano-Lecce con ETR 500 istituito soltanto il 12 giugno 2016 con frequenza sabato, domenica e i festivi è durato soltanto il breve volgere di sette mesi. Tra tre giorni, quindi, il Frecciarossa che collega il capoluogo lombardo con la Puglia percorrendo la dorsale Adriatica (Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Foggia), con cadenza quotidiana, terminerà la sua corsa a Bari.

La decisione di cessare il collegamento periodico diretto con il Salento è stata presa da Trenitalia in considerazione della scarsa affluenza di passeggeri che, salvo qualche eccezione dovuta a particolari periodi di vacanze, non rendeva remunerativo il servizio. E “Le Frecce”, si sa, saranno presto quotate in Borsa.

Confermata la coppia giornaliera Frecciarossa Milano-Bari-Milano (FR 9803 e 9814) servita da ETR 500 con partenza da Milano Centrale alle 06:00 (arr. BA 12:39) e da Bari Centrale alle 17:04 (arr. MI Centr. 23:50).