Trenitalia, boom di viaggiatori a Ferragosto sui treni regionali

(Teleborsa) – Nella settimana di Ferragosto, circa tre milioni di persone hanno viaggiato con le corse regionali di Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato.

Si tratta di una crescita del 5,1% rispetto a un anno fa. Nella settimana dal 14 al 20 agosto sono stati 2.734.483 i viaggiatori saliti a bordo dei regionali Trenitalia.

Le tratte maggiormente frequentate. Oltre a quella del Leonardo Express tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto, si segnalano gli spostamenti in Veneto, per raggiungere Venezia da Padova e Treviso o Verona da Venezia (più di 60mila persone). In Toscana i passeggeri della Firenze-Prato rispetto allo scorso anno sono aumentati del 45,3%, quelli tra il capoluogo e Pistoia del 40,7%. A colpire è poi il boom ferragostano delle Cinque Terre, in Liguria, con circa 50mila turisti che hanno viaggiato tra La Spezia e Monterosso, Manarola, Riomaggiore e Vernazza. Buoni risultati anche nel Sud Italia, con la Roma-Napoli e la Cefalù-Palermo, la prima in Sicilia, che hanno accolto entrambe 10mila clienti.