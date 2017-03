Treni, sconti sulle Frecce e navetta per gli internazionali di tennis BNL d’Italia 2017

(Teleborsa) – Frecciarossa treno ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2017. In occasione della manifestazione tennistica più importante d’Italia e tra le più prestigiose nel panorama internazionale, le Frecce offrono un’ottima opportunità per raggiungere direttamente il Foro Italico di Roma e assistere ai match sportivi che si terranno dal 13 al 21 maggio.

I clienti di Trenitalia in possesso di un biglietto del Torneo potranno infatti usufruire dell’offerta dedicata “Internazionali BNL d’Italia”, che prevede una riduzione del 30% sul prezzo Base dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di andata e/o ritorno per/da Roma.

I viaggiatori che arriveranno alla stazione di Roma Termini potranno, inoltre, utilizzare un servizio di navetta gratuito che li porterà direttamente al Foro Italico, e viceversa.

L’offerta per viaggiare sulle Frecce a prezzo scontato del 30% è già acquistabile su tutti i canali di vendita di Trenitalia ed è valida per i viaggi con viaggi su Roma, dall’11 al 21 maggio, e/o ritorno dalla Capitale, dal 13 al 22 maggio 2017. Al personale di controlleria a bordo treno dovrà essere esibito il biglietto del Torneo, in formato cartaceo o elettronico, o la prenotazione ticketless con ritiro presso il Foro Italico. La speciale offerta non copre il livello di servizio Executive.