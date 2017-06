Treni regionali, videosorveglianza live su tutta la flotta diesel Swing

(Teleborsa) – Si amplia la flotta regionale di Trenitalia (Gruppo FS) munita del sistema di videosorveglianza live.

Da oggi anche i treni diesel Swing circolanti in Italia sono dotati della tecnologia d’avanguardia che permette di trasmettere sui monitor di bordo le immagini delle telecamere presenti sul convoglio.

I treni diesel Swing attualmente in circolazione sono in tutto 43, ed effettuano servizio per i pendolari nelle regioni Toscana (15); Marche (8); Veneto (9); Abruzzo(4); Basilicata (4) e Calabria (3)

L’innovativo sistema di videosorveglianza live registra le immagini rendendole rapidamente fruibili, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy, alle forze dell’ordine. Obiettivo: avere un effetto dissuasorio verso vandali e malintenzionati e, in caso di azioni illecite, a individuare più efficacemente i responsabili.

Complessivamente sono più di 200 i treni regionali di Trenitalia con videosorveglianza live, impiegati giornalmente in oltre 1000 corse su tutto territorio nazionale.