Tre nuovi Airbus A330-200 lungo raggio per airberlin

(Teleborsa) – Tre nuovi wide-body Airbus A330-200 di airberlin per supportare il “summer flight” a lungo raggio verso gli Stati Uniti. I velivoli, acquisiti in leasing, porteranno a 17 la flotta di Airbus A330, con un aumento di quasi 1.000 posti. Il primo dei velivoli da 290 posti comincerà a operare già nei prossimi giorni, prima della fine del mese di febbraio. Gli altri due A330-200 “arriveranno” prima della fine di aprile.

Gli aeromobili presi in leasing saranno configurati con 19 fully-flat seats (poltrone reclinabili di 180°) in business class e 271 posti in economy. Ogni aeromobile sarà equipaggiato con 46 XL seats, che offrono più distanza tra i sedili, per fornire più spazio per le gambe e il massimo comfort.

“Stiamo sempre più allineando il nostro network con le esigenze dei nostri passeggeri di lungo raggio – ha detto Thomas Winkelmann, Chief Executive Officer di airberlin – e questa maggiore capacità e la nostra flotta ampliata sono ulteriori passi per diventare un network carrier e estendere i nostri servizi verso gli Stati Uniti”.

Durante l’estate 2017, airberlin opererà 84 voli non-stop settimanali dalla Germania verso otto città degli Stati Uniti. Una nuova destinazione per la compagnia aerea sarà Orlando, in Florida, che si unirà New York (JFK), Boston, Miami, Fort Myers, Chicago, Los Angeles e San Francisco. Le due destinazioni californiane di San Francisco e Los Angeles opereranno da Berlino Tegel con tre o quattro voli non-stop a settimana da maggio.

I voli diretti da Berlino Tegel verso Miami, che saranno disponibili tutto l’anno per la prima volta, aumenteranno da tre a cinque a settimana a partire dalla metà di aprile.

Altre destinazioni a lungo raggio offerte da airberlin con voli non-stop da Berlino e Düsseldorf sono Cancun in Messico, Varadero e L’Avana a Cuba, Punta Cana e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana e l’isola caraibica di Curaçao.