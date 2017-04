Trasporto aereo, accordo Airbus-SITA per cybersecurity

(Teleborsa) – Accordo per la cybersecurity tra Airbus e Sita. Le due società si sono unite per fornire alla compagnie aeree, agli aeroporti e ad altri operatori del settore i nuovi Security Operations Center Services, ossia servizi per la sicurezza informatica finalizzati alla segnalazione, protezione e reazione in caso di attacchi o altre attività informatiche anomale.

“Con questo accordo – si legge in una nota -, Sita e Airbus possono fornire la soluzione di cybersecurity più avanzata per l’industria del trasporto aereo”.