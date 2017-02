Trasporti, Delrio: “Problemi a privatizzare le Frecce con dentro trasporto pubblico regionale”

(Teleborsa) – “Abbiamo bisogno di parlare di principi, dall’acqua ai treni. Io ho dei problemi a privatizzare le Frecce con dentro il trasporto pubblico regionale dei pendolari”. Lo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio, nel suo intervento alla Direzione del PD.

Delrio, che ha preso la parola dopo l’ex Premier Renzi, rivolgendosi direttamente al Ministro dell’Economia Padoan (presente in sala) ha sottolineato: “non tutto è riconducibile al tema economico. Questo non vuol dire tornare indietro di duecento anni, ma ci sono aspetti non solo puramente economici ma che riguardano anche le persone”.