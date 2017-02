Trasporti, Delrio: in arrivo 4,5 miliardi per rinnovo parco bus

(Teleborsa) – “Abbiamo stanziato 4,5 miliardi per i prossimi 15 anni per il rinnovo del parco autobus in Italia. Cambieremo 4 mila autobus nei primi due anni e poi 2,5 mila ogni anno per dare finalmente dignità al trasporto pubblico locale”.

L’annuncio è arrivato dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio durante la presentazione dei nuovi mezzi Cotral, a Genazzano.

“I nostri pendolari e le persone che ogni giorno vanno a lavorare meritano autobus accoglienti e sicuri. Con il contributo delle regioni ed aziende risanate si può davvero cambiare strada sul trasporto pubblico italiano”, ha spiegato il ministro.