Trasporti, Delrio conferma l’arrivo di 4,5 miliardi per rinnovo parco bus

(Teleborsa) – Pendolari e trasporti pubblici locali (TPL) sono le priorità del governo nel 2017. Lo ha confermato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio in una intervista a Il Messaggero, anticipando per quest’anno investimenti per 4,5 miliardi nel rinnovo del parco mezzi pubblici.

Il Ministro ha spiegato che il problema si era postò già nel 2016, quando sono stati stanziati 700 milioni per il cofinanziamento agli enti locali per l’acquisto degli autobus, ma quest’anno arriverà anche il decreto per mandare a gara l’acquisto dei bus in quote regionali per un valore di 3,7 miliardi. Tutte risorse già previste dalla Legge di stabilità.

Delrio ha poi ricordato le misure per i trasporti fatte nel 2016, specie nelle infrastrutture: l’Alta Velocita’ Napoli-Bari, il tunnel del Brennero, il Terzo Valico. Quest’anno ANAS ha già in agenda la Jonica e la manutenzione straordinaria della Orte Mestre.