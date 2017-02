Transavia: Pisa-Rotterdam/L’Aja dal 14 aprile 2017 con Boeing 737

(Teleborsa) – Transavia lancia un nuovo volo da Pisa per l’aeroporto di Rotterdam/L’Aia. La compagnia low cost, parte del gruppo Air France/ KLM, opererà il collegamento quattro volte a settimana. I voli sono già prenotabili e il primo decollerà da Pisa per Rotterdam il 14 aprile 2017.

Il collegamento è parte della nuova espansione Transavia sull’aeroporto di Rotterdam, che è anche il porto marittimo più importante d’Europa, da dove la compagnia ha annunciato il lancio di cinque nuove destinazioni. L’aggiunta porta a 22 il totale delle mete servite dal vettore dall’aeroporto dei Paesi Bassi. Allo scopo di servire le nuove destinazioni, come Pisa, Transavia stazionerà un sesto Boeing 737 della sua flotta nella base di Rotterdam a partire dal prossimo mese di aprile. Transavia offre già la rotta da Roma Fiumicino per Rotterdam, e volerà da Venezia a Rotterdam dall’aprile 2017. Da Pisa, il vettore continua inoltre ad operare un volo giornaliero per Amsterdam.

“Nelle scorse settimane abbiamo lavorato duramente per rafforzare ed espandere la nostra presenza a Rotterdam – ha detto Anita Sunter, portavoce di Transavia – in quanto Rotterdam è la seconda città dell’Olanda dopo Amsterdam in termini di popolazione, mentre la Capitale, L’Aia, è la sede del Governo. L’aeroporto di Rotterdam/L’Aia, come bacino di utenza, serve, inoltre, la parte meridionale dei Paesi Bassi, che lo rende un mercato in uscita interessante quando si tratta di raggiungere altre destinazioni in Europa”.

“Aprire questo nuovo collegamento – afferma Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa – ci rende particolarmente felici, dal momento che riusciamo a collegare la Toscana con la splendida città di Rotterdam per la prima volta nella storia degli aeroporti toscani. “: è questa la più importante soddisfazione che premia il nostro lavoro quotidiano”.

Transavia, che fa parte del Gruppo Air France/KLM, offre dalle sue sei basi in Olanda e Francia voli di linea e charter verso 110 destinazioni in Europa e Nord Africa. Transavia, fondata nel Paesi Bassi nel 1965, può contare su 50 anni di operatività e trasporta circa 11,5 milioni di passeggeri all’anno. La Compagnia opera con una flotta moderna e attenta alla salvaguardia dell’ambiente.