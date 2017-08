Toshiba, proseguono le trattative con tre colossi americani

(Teleborsa) – Toshiba prosegue i negoziati per la vendita della sua divisione che si occupa di memorie digitali. Il gigante giapponese dell’elettronica ha affermato di aver ricevuto degli interessamenti da tre consorzi, il primo guidato da Bain Capital (in cui figurerebbe anche Apple), il secondo che include Western Digital e il terzo che annovera il gruppo Foxconn.

La deadline originariamente fissata per la decisione finale era per la fine del mese di agosto, ma il board ancora non ha raggiunto un accordo. La volontà di vendere era scaturita dalla necessità di affrontare i costi relativi alle perdite registrate nel comparto nucleare degli Stati Uniti.