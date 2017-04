Toscana Aeroporti: nuovo volo Pisa-Mosca della russo-siberiana S7 Airlines

(Teleborsa) – Nuovo volo bisettimanale Pisa-Mosca della compagnia russo-siberiana S7 Airlines. Per il collegamento, disponibile all’aeroporto toscano il mercoledì e il sabato, viene utilizzato un Airbus A320 allestito in due classi, business ed economy. “S7”, membro dell’alleanza oneworld, è una compagnia con base tecnica all’aeroporto di Novosibirsk-Tolmacëvo. La S7 nasce nel 1992 come compagnia aerea russa, sulla base della divisione della Siberia dell’Aeroflot-Novosibirsk fondata nel 1957. Novosibirsk è la città capoluogo della omonima regione nella Federazione Russa e del Distretto Federale Siberiano. È un importante nodo per i trasporti (ferrovie e autostrade), vi passa la ferrovia Transiberiana e dispone di due aeroporti. La città è attraversata dal fiume Ob.

“A distanza di pochi mesi annunciamo una nuova compagnia che collega la Toscana con la Russia – ha detto il Presidente di Toscana Aeroporti , Marco Carrai – permettendo così a imprenditori e turisti di viaggiare sia in classe economica che in classe Business e di volare attraverso l’hub di Mosca verso 50 destinazioni della Federazione Russa. Questa è l’ennesima conferma della validità del progetto Toscana Aeroporti.”