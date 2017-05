Tornano gli acquisti anche Wall Street

(Teleborsa) – Partenza in territorio positivo per la borsa di Wall Street in un clima generalizzato di acquisti anche a livello globale che vede tornare gradualmente l’appetito per il rischio, passate almeno per ora le tempeste politiche (sul Presidente USA, Trump e sul Presidente del Brasile, Temer)

Orfano di appuntamenti di rilievo il calendario macro, mentre sul fronte corporate sono in agenda alcuni risultati tra cui Campbell Soup, Deere & Co e Foot Locker.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si muove intorno ai livelli della vigilia viaggiando a 20.702,69 punti, mentre, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.373,57 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,53%), come l’S&P 100 (0,4%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Finanziario (+0,56%), Industriale (+0,54%) e Information Technology (+0,53%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+1,77%), Wal-Mart (+1,52%), JP Morgan (+0,67%) e General Electric (+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike, che ottiene -1,32%.