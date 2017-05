Torna il “Treno dei Bambini”. Quest’anno porterà in Vaticano i piccoli terremotati

(Teleborsa) – Un tremo, una speranza. Torna il “Treno dei Bambini”, l’iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili” in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane.

L’appuntamento con la Freccia diretta in Vaticano è sabato 3 giugno. A bordo questa volta i bambini delle zone terremotate di Norcia, Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, che dopo i terremoti degli scorsi mesi hanno perso il paese, le loro case e, alcuni, anche i loro cari. Culmine della giornata l’incontro dei bambini con Papa Francesco

I piccoli viaggiatori si faranno ambasciatori di un importante messaggio: non potremo mai impedire le catastrofi, ma molto possiamo fare per rispondere al pericolo in maniera efficace. Impariamo a prenderci cura del nostro ambiente, ascoltiamo il “grido della Terra” e cerchiamo di assicurare una risposta adeguata per renderla migliore.