(Teleborsa) – Dopo il successo dello scorso anno, dal 1° novembre torna il” Mese dell’efficienza energetica”.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA per sensibilizzare sull’uso più consapevole e razionale dell’energia, eliminando sprechi e ottimizzando i consumi. Istituzioni, imprese, associazioni, scuole, sono invitati a organizzare – durante tutto il mese di novembre – eventi, manifestazioni a tema, attività promozionali, seminari informativi per promuovere l’efficienza energetica.

Per partecipare occorre inviare proposte fino a tutto il mese di novembre sulla pagina dedicata del portale della Campagna Nazionale Italia in classe A. Una volta valutate, l’ENEA metterà a disposizione il logo della campagna sui materiali promozionali e uno starter kit con materiale informativo, poster e slide. ENEA darà inoltre ampia visibilità sui media e sui social alle diverse attività.

Il “Mese dell’efficienza energetica” è una delle tappe fondamentali di “Italia in Classe A la Campagna Nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica di durata triennale che ha l’obiettivo di creare una cultura diffusa sull’efficienza e far conoscere opportunità e strumenti incentivanti in questo settore a P.A, istituti bancari, famiglie, studenti e PMI.