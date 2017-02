Top Stocks: Wall Street archivia la settimana in rialzo

(Teleborsa) – Settimana di guadagni per il listino USA, con il Dow Jones che è avanzato a 20.624,05 punti; sulla stessa linea, segno più per lo S&P-500, che ha archiviato l’ottava a 2.351,16 punti, in progresso dell’1,51%. Performance positiva per il Nasdaq 100 (+1,88%); buona la prestazione dell’S&P 100 (+1,82%).

Si distinguono nel paniere Dow Jones, Cisco Systems (+7,08%), Pfizer (+3,97%), Boeing (+3,90%) e JP Morgan Chase (+3,64%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq 100, Liberty Global (+18,17%), NetEase (+15,47%), Cerner (+9,03%) e Analog Devices (+7,77%).