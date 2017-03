Top Stocks: Modesti guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) – Positivo in chiusura di settimana il listino USA, con il Dow Jones che si attesta a 21.005,71 punti; sulla stessa linea, chiude l’ottava in moderato progresso lo S&P-500, fermandosi a 2.383,12 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,56%), come l’S&P 100 (0,86%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+3,15%), UnitedHealth (+3,13%), JP Morgan (+2,68%) e Boeing (+2,63%) sono risultati i migliori titoli della settimana.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Monster Beverage (+10,31%), Micron Technology (+10,03%) e BioMarin Pharmaceutical (+7,36%).