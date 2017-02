Top Stocks: Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones ha chiuso la settimana in leggera crescita su 20.821,76 punti; sulla stessa linea, ha terminato l’ottava in aumento lo S&P-500, fermandosi a 2.367,34 punti. In moderato rialzo lo S&P 100 (+0,83%); sulla parità il Nasdaq 100 (+0,35%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+4,34%), UnitedHealth (+3,50%) e Johnson & Johnson (+3,26%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Incyte (+8,90%), Intuit (+6,80%) e Mondelez International (+6,78%).