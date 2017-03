Top Stocks: Debole il mercato americano

(Teleborsa) – Settimana in lieve ribasso per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 20.902,98 punti; sulla stessa linea, moderate perdite per lo S&P-500, che si porta a 2.372,6 punti e per l’S&P 100 (-0,17%). In frazionale progresso invece il Nasdaq 100 (+0,23%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Johnson & Johnson (+1,99%), du Pont (+1,72%), Visa (+1,16%) e UnitedHealth (+1,09%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Incyte (+9,01%), Liberty Interactive (+4,98%), Expedia (+4,70%) e Activision Blizzard (+4,53%).