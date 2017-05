Tonica Intesa Sanpaolo, il mercato guarda con fiducia ai conti

(Teleborsa) – Lieve rialzo per il colosso creditizio, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,51%.

Il mercato è in attesa di conoscere in numeri del primo trimestre che la banca guidata da Carlo Messina diffonderà in giornata.

Il quadro tecnico di breve periodo di Intesa Sanpaolo mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,793 Euro. Rischio di discesa fino a 2,763 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 2,823.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)