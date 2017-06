Tonica Atlantia, attesa per il prospetto dell’offerta su Abertis

(Teleborsa) – Viaggia in timido progresso il gestore della più estesa rete autostradale europea, che scambia in salita dello 0,77%.

Il mercato è in fermento per l’attesa che sia depositato alla Consob il prospetto dell’offerta su Abertis. Intanto, Atlantia ha confermato l’adeguatezza del corrispettivo per l’OPAS sulla società spagnola.

“Il corrispettivo offerto da Atlantia per Abertis è ritenuto giusto dal mercato”, che mantiene il prezzo delle azioni della compagnia spagnola sotto i 16,5 euro dell’OPAS lanciata a metà maggio. Lo ha affermato il Presidente di Atlantia, Fabio Cerchiai, mettendo a tacere le indiscrezioni relative ad un possibile rilancio.

Il numero uno della compagnia italiana ha anche confermato l’arrivo del prospetto a breve, aggiungendo che dopo si apriranno i colloqui con le autorità locali spagnole. Dal fronte del maggior azionista Criteria Caixa, intanto, per ora tutto tace.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,33 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,94. L’equilibrata forza rialzista di Atlantia è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,72.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)