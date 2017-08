Tonfo in borsa per Societe Generale dopo i conti

(Teleborsa) – Affonda sul mercato la Societe Generale, che soffre con un calo del 3,82% e fa peggio del comparto europeo (-0,3%).

La big bank francese ha annunciato perdite per oltre un miliardi di euro nel trimestre appena trascorso, rispetto agli 1,46 miliardi di utili di un anno fa. I ricavi sono scesi del 26% a 5,2 miliardi, ma escludendo gli elementi non ricorrenti il calo è stato solo dell’1%, grazia al risultato del comparto d’investimento (+11% di utili) che in parte ha compensato il crollo del retail.

Le implicazioni di breve periodo del titolo sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 48,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 47,94. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,85.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)