Toll Brothers corre sui conti

(Teleborsa) – Grande giornata per il Toll Brothers, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,78% al Nyse, in scia a risultati oltre le attese. Il costruttore statunitense ha infatti un EPS di 51 cent, superiore ai 42 cent stimati dal mercato e ricavi in calo a 920,7 milioni, ma superiori al consensus di 887,7 milioni di dollari.

Il quadro tecnico di breve periodo di Toll Brothers mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 34,53 dollari USA. Rischio di discesa fino a 33,74 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 35,32.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)