Tokyo e Bangkok ancora in festa. Bene le borse cinesi

(Teleborsa) – Rimane ancora in festa la borsa di Tokyo, chiusa per il Capodanno. L’anno finanziario 2017 per la borsa giapponese riaprirà regolarmente domani.

Fra le borse in pausa festiva anche la borsa tailandese, mentre le borse cinesi chiudono con il segno più con Shanghai che sale dell’1,04 e Shenzhen dello 0,86%. A dare vigore alle piazze cinesi i segnali positivi che giungono dalla manifattura.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta cede lo 0,49%, Taiwan guadagna lo 0,21%. Sulla stessa linea Singapore (+0,32%). Frazionali i ribassi di Kuala Lumpur che cede lo 0,56%.