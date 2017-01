Tokyo debole. Fa meglio il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Tokyo chiude la giornata al ribasso con l’indice Nikkei che perde lo 0,37% finendo a 19.520,69 punti. Il più ampio paniere Topix rimane sulla parità (-0,07%) a 1.206,40 punti.

Dal fronte macro, accelera il settore terziario con l’indice PMI servizi che si si è attestato a 52,3 punti dai 51,8 di novembre.

Anche dalla Cina giungono segnali incoraggianti per i servizi, ma non dalle borse cinesi che chiudono a due velocità. Segno più per Shanghai (+0,21%), in calo Shenzhen (-0,16%).

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,27%%, Taiwan guadagna lo 0,77%. Fa meglio Singapore (+1,34%). Frazionali i rialzi di Kuala Lumpur che avanza dello 0,62%. Sale dello 0,39% Bangkok.