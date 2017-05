Tokyo con il segno più. Borse asiatiche poco mosse

(Teleborsa) – Chiusura con il segno meno per la borsa di Tokyo. Il Nikkei archivia la giornata con un -0,58%, mentre il più ampio paniere Topix scivola dello 0,38%.

Dal fronte macro, l’inflazione aumenta in Giappone, centrando le attese del mercato.

Tra le altre borse asiatiche, in lieve vantaggio Seul, che avanza dello 0,37%.

Timido segno più per le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,25%, Shenzen aumenta dello 0,21%. Rimane sulla parità Taiwan (+0,06%).

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si mostra positiva Hong Kong che avanza dello 0,14%. In calo Singapore -0,20%. Frazionali ribassi per Kuala Lumpur -0,66%. Intonazione positiva per Jakarta +0,21%.