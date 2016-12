Tokyo chiusa per festività. Misto il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Finale con il segno meno per le principali borse asiatiche, sulla scia della chiusura in calo della borsa di Wall Street la vigilia. La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

Tra le altre borse asiatiche, viaggia poco sopra la parità Seul con un +0,01% mentre Taiwan cede lo 0,44%. Giù anche le borse cinesi: Shanghai -0,96% e Shenzen -1,05%.

Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Hong Kong registra un decremento dello 0,46% mentre Kuala Lumpur perde lo 0,25% e Jakarta sale dello 0,56%. Singapore mostra un calo dello 0,32% e Bangkok dello 0,24%. La borsa di Mumbay segna un +0,03% mentre Sydney cede lo 0,29%.