Tokyo chiude la giornata in lieve ribasso

(Teleborsa) – Tokyo archivia l’ultima giornata della settimana in lieve ribasso, con l’indice Nikkei che ha perso lo 0,22% finendo a 20.099 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,24% a 1.255,99 punti. Passata l’euforia per le decisioni della Bank of Japan che rimane sulla linea di una politica espansiva, gli investitori si sono dati alle vendite. Scarna l’agenda macroeconomica che oggi non contempla alcun dato.

Segno meno per Shanghai (-0,34%) e Shenzhen (-0,22%) che chiudono la giornata poco sotto la parità.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta scivola dello 0,54%, Taiwan dello 0,60%. Segno più per (+0,42%). Rimane al palo Kuala Lumpur (-0,04%). Timido più per Bangkok +0,14%.