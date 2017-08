Tokyo chiude in rosso nonostante PIL. Recuperano le altre borse

(Teleborsa) – I mercati asiatici chiudono la prima seduta della settimana in recupero, mentre fa male Tokyo, che si allinea alla correzione registrata dagli altri listini venerdì, quando la borsa giapponese era rimasta chiusa per una festività.

Le borse continuano a risentire di qualche incertezza e della nuova battuta d’arresto dell’economia cinese, ma beneficiano oggi di ricoperture dopo la performance pessima della scorsa settimana.

Non sono serviti i buoni dati del PIL giapponese a risollevare la Borsa di Tokyo, che chiude in calo: l’indice Nikkei ha ceduto lo 0,98% a 19.537 punti, mentre il Topix è sceso dell’1,1% a 1.231 punti. Seul chiude gli scambi in attivo con un incremento dello 0,63%.

Bene le borse cinesi, con Shanghai che registra un incremento dello 0,94% e Shenzhen dell’1,92%, mentre Taiwan perde circa l’1%.

In rosso anche le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong avanza dell’1,17%, Singapore dello 0,56%, Kuala Lumpur dello 0,20%, Jakarta dello 0,40% e Mumbay dello 0,85%. Altrove fa bene anche Sydney che sale dello 0,61%.