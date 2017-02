Tokyo chiude in rosso con lo yen più forte

(Teleborsa) – Giornata negativa per le borse asiatiche, che aprono la settimana all’insegna della cautela, a dispetto dei nuovi record toccati da Wall Street la scorsa settimana.

Giù in particolare la Borsa di Tokyo, che ha risentito dell’apprezzamento dello yen rispetto al dollaro, in attesa del discorso di Donald Trump sullo stato dell’Unione.

L’indice Nikkei ha chiuso in calo dello 0,91% a 19.107 punti, mentre il Topix ha chiuso in ribasso dell’1,07% a 1.187 punti.In rosso anche la borsa di Seul -0,41%.

Deboli anche le borse cinesi, con Shanghai che viaggia in perdita dello 0,76% e Shenzhen in rosso dello 0,58%. Stessa impostazione per Taiwan -0,19%.

Deboli le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che lima lo 0,39%, Singapore lo 0,38%, Jakarta lo 0,07%, Bangkok lo 0,49%, Sydney lo 0,23% e Mumbay lo 0,14%. Tiene Kuala Lumpur +0,05%.