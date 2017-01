Tokyo chiude in rialzo. Focus sui tassi Fed

(Teleborsa) – Finale al rialzo per la borsa di Tokyo, in un panorama misto tra le altre borse asiatiche, sulla scia delle attese per i prossimi rialzi dei tassi negli Stati Uniti. Il Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, si aspetta che alla fine del 2019 i tassi di interesse arrivino al 3% in USA. Dunque nuovi spunti in ottica dei futuri rialzi che aprono la strada a interventi più rapidi del previsto.

L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,94% finendo a 19.072,25 punti. Stessa percentuale di guadagno per il più ampio paniere Topix a 1.528,15 punti.

Miste le borse cinesi, Shanghai arretra dello 0,55% e Shenzhen cede lo 0,40%. Leggermente positiva Seul +0,11% mentre Taiwan lima lo 0,26%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong registra un decremento dello 0,44% e Bangkok dello 0,40%. Singapore sale invece dello 0,24%, mentre Kuala Lumpur lima lo 0,09%. Positiva Jakarta con un +0,22%. La borsa di Sydney avanza dello 0,20% mentre è rimasta chiusa la borsa di Mumbay per festività.