Tokyo chiude in rialzo dopo vittoria Abe

(Teleborsa) – Inizio di settimana brillante per la borsa di Tokyo, che aggiorna nuovi record dopo la vittoria netta della coalizione del primo ministro Shinzo Abe in Giappone per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti. L’indice Nikkei ha guadagnato l’1,09% portandosi a 21.690 punti mentre il più ampio paniere Topix è salito dello 0,83% a 1.344 punti.

Timidamente positive le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,04% e Shenzhen un +0,42%. Ferme al palo Seul e Taiwan entrambe con un +0,06%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong cede lo 0,68%, Kuala Lumpur arretra dello 0,16%, Jakarta avanza dello 0,39%, Singapore sale dello 0,20%, Bangkok guadagna lo 0,54% mentre Mumbai segna un +0,15%. Debole Sydney -0,19%.