Tokyo chiude in retromarcia. In rosso anche il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Chiusura con il segno meno per la borsa di Tokyo. Il Nikkei archivia la giornata con un -0,51%, mentre il più ampio paniere Topix cede lo 0,46%. I mercati rimangono in ostaggio delle tensioni internazionali.

Tra le altre borse asiatiche, in lieve calo Seul che cede dello 0,36%.

In rosso anche le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,51%. In ribasso anche Shenzhen che arretra dello 0,69%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, in rosso Hong Kong con che cede l’1,25%. In calo Singapore -0,39%. Frazionali ribassi per Kuala Lumpur -0,30%. Rimane al palo Jakarta che mostra un nulla di fatto.