(Teleborsa) – Finale negativo per la borsa di Tokyo nella penultima giornata borsistica della settimana. Sul listino nipponico, l’indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni con una modesta discesa dello 0,47% a 19.347 punti mentre il Topix ha perso lo 0,18% a 1.201 punti.

Seul lima lo 0,10% e Taiwan lo 0,29%.

In salita le borse cinesi, con Shanghai che viaggia in rialzo dello 0,32% e Shenzhen in vantaggio dello 0,39%.

Leggermente positive le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che recupera lo 0,44%, Singapore lo 0,07%, Jakarta lo 0,02% e Sydney lo 0,07%, mentre Mumbay sale dello 0,46% e Bangkok dello 0,31%. Kuala Lumpur arretra dello 0,15%.

Tokyo chiude in leggero ribasso redazioneteleborsaxml